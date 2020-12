«Novembris langes tarbijahinnaindeks aastases võrdluses 1,1 protsenti, mis on pisut aeglasem langus kui eelmisel kuul,» ütles Nestor BNS-ile.

Ta märkis, et lennukipiletite, majutuse ja muude taoliste teenuste odavnemine on suhteliselt ebaoluline olukorras, kus nende teenuste tarbimine on raskendatud.