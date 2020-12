Uuring: kõige rohkem plaanib uusi töötajaid värvata riigisektor

Lisaks on keskmisest suuremate värbamisplaanidega ka töötleva tööstuse, ITK- ja haridussektori tööandjad, vastavalt 60 protsendi, 58 protsendi ja 54 protsendiga. Kaubanduses on värbamisplaanid 48 protsendil tööandjatest, selgus uuringust.

Uuringust selgus lisaks, et mitmes valdkonnas on töötajatel lootust isegi palgatõusuks. Enim on palgatõusu kavatsusi töötleva tööstuse ning ITK valdkonna tööandjate seas, kellest pea kolmandik plaanib lähikuudel tõsta töötajate palkasid.

«Uuringust joonistub välja, et tänavune tervisekriis on isegi sama sektori tööandjatele avaldanud väga erinevat mõju, kuna näiteks tööstuses on osadel tööandjatel plaanis palkasid tõsta, kuid teised on seevastu sunnitud palkasid vähendama,» lisas Seeder.