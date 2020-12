Vaata, millised autod oli Eesti elanike seas kõige populaarsemad novembris

Tänavu on 11 kuuga klientidele üle antud 17 285 uut sõiduautot ehk 30 protsenti vähem kui mullu samal perioodil, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõte Eesti Liit (AMTEL).

Jätkuvalt on kõige populaarsemaks segmendiks keskmised maasturid, mille osakaal oli novembris 25,4 protsenti. Järgnesid väiksemad keskklassi autod 21,3 protsendiga ja väiksemad maasturid 19,1 protsendiga. Hübriidautosid müüdi 306, elektriautosid 20 ja CNG gaasiautosid 67.

«Kui jätame kõrvale mõned tõsised languskuud, saame 2020. aasta uute sõiduautode müügis küllaltki stabiilse pildi ligikaudu pooleteise tuhande uue auto kandis kuus,» ütles AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat pressiteates.

Ta märkis, et eelmise aastaga võrreldes umbes 30 protsenti väiksem müük on küll põhjustanud müügiettevõtetele raskusi, kuid kiire kohanemine varasematele kogemustele tuginedes on taganud ellujäämise ning võimaldab vaadata muuhulgas keskkonnakaitse terava surve all keerulist tulevikku suhteliselt rahulikult.

«Selleks annab aluse ka autoostjate üha enam ratsionaalsemaks muutuv valik – selle kinnituseks on uute autode klasside võrdlus. Varasemalt suhteliselt tagasihoidlikku osakaalu omanud väikeautod on teinud sellel aastal praktiliselt sama tulemuse, mis eelmisel, kui suured mahuklassid – keskmised maasturid ja keskklassi autod on keskmisest rohkem kukkunud,» ütles ta.

Sillat märkis, et tõsist turuosa omavate hübriidide ja CNG-d kasutavate sõiduautode kõrval on elektriautode müük siiski küllaltki väike. «Samas on positiivne asjaolu, et elektriautodest on tuntav osa sportautod või suured maasturid, mille tõttu keskkonnamõju positiivne efekt suurem,» lisas ta.

Teist kuud järjest oli populaarseim automark Škoda, mida müüdi 291. Järgnesid Toyota ja Renault, vastavalt 203 ja 195 autoga.

Mudelitest eelistasid kliendid enim Škoda Octaviat, mida osteti 120. Esikolmikusse jõudsid ka Toyota RAV4 ja Renault Clio, vastavalt 86 ja 70 autoga.

Ka tarbesõidukite müük püsis eelmiste kuudega võrreldes samas suurusjärgus, aga kuna eelmise aasta november oli tarbesõidukite turul tagasihoidlikum, siis ületati möödunud aasta tulemus 2,3 protsendiga.

Kokkuvõttes on tänavu müüdud 3801 uut tarbesõidukit, mis jääb eelmise aasta tulemusele alla 29,5 protsenti. Automarkidest oli müüduim Peugeot 62 sõidukiga, järgnesid Citroën 54 ja Renault 49 sõidukiga.