Rail Baltica viaduktide ehitamine algab Raplamaalt

«Huvi Rail Baltica erinevate rajatiste ehitamise vastu on suur,» tõdes Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. «Kuna meie projekti puhul on lisaks ehitushinnale äärmiselt oluline komponent ka aeg, korraldame raudteerajatiste ehitushankeid niinimetatud dünaamilise hankesüsteemi abil, mis võimaldab oluliselt vähendada bürokraatiat ja kiiremini objektidega ehitusse liikuda.»

Praeguseks on uuendusliku hankesüsteemiga liitunud ning omavad seega võimalust ehitushangetel konkureerida juba 14 ehitusettevõtet nii Eestist kui mujalt. Lisaks võib märgata, et Rail Baltica rajamisega seotud ehitushangetel osalemiseks on mitmed ehitusettevõtjad seljad kokku pannud ning ühiste taotlustega hankesüsteemi liitunud.