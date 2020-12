Biotehnoloogia ettevõte Biogen avas Eestis harukontori

«Eesti on meie jaoks oluline turg, sest hindame siinseid kõrgetasemelisi eksperte. Usume, et koos kohalike partneritega saame edendada ka siin meditsiinilist innovatsiooni. Tallinna kontori avamine on alles esimene samm meie pikaajalises pühendumises kohalikele partneritele,» rääkis Mikko Fernström, Biogeni Eesti peadirektor.