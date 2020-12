Swedbank andis Coop Panga aktsiale ostusoovituse

Randma märkis, et Swedbanki määratud hinnasihi juures, milleks on 1,3 eurot, on Coopi aktsia turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe (P/B) 1,2-kordne, mida õigustavad varade kasv ja ROE paranemine. Praegune aktsia hind hindab 2020. aasta oodatavaks P/B-suhteks 1,0, mis on Swedbanki hinnangul madal.