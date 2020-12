Uuring: Eesti ettevõtted on innovatsioonis Euroopa keskmisest kõvasti maas

Euroopa Investeerimispanga tänavusest investeerimisuuringust (EIBIS) selgub, et vaid 7 protsenti küsitluses osalenud Eesti ettevõtetest investeerivad innovatsiooni, mis on kohalikul või ülemaailmsel turul uudne. See on ligi poole võrra vähem kui Euroopa Liidu (EL) keskmine näitaja 15 protsenti.