Hiina kerkis USA asemel Euroopa suurimaks kaubanduspartneriks

Eurostat ütles, et import Hiinast kasvas 4,5 protsenti, aga ekspordi maht jäi samaks.

Euroopa Liit on olnud Hiina suurim kaubanduspartner alates 2004. aastast, kui see koht Jaapanilt üle võeti, kuid nüüd ollakse esmakordselt olukorras, kus ka Hiina on Euroopa Liidu suurim partner, tõstis Prantsuse statistikaamet Insee esile.