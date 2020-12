Tööandjad: teadus- ja arendustegevusse investeerimine toppab poliitikute taga

Statistikaameti uuringust selgus, et teadus- ja arendustegevusega tegelevate ettevõtete arv on hakanud kiirelt kasvama, kuid tööandjate keskliidu volikogu aseesimehe Ivo Suursoo sõnul on Eesti on veel kaugel oma riiklikust eesmärgist investeerida 3 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) teadus- ja arendustegevusse.