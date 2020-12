SEB: enamik Balti börsiettevõtteid finantsriske maandama ei kiirusta

Analüüsist selgus, et kõigist valitud Balti riikide ettevõtetest vaid 28 protsenti haldab laenude intressiriski, muutes muutuvad intressimäärad fikseeritud intressimääradeks ja kasutab selleks enamasti intressimäära vahetustehinguid.

Samal ajal juhivad peaaegu kõik Saksamaa, Rootsi ja Suurbritannia börsil noteeritud suuremad ettevõtted aktiivselt intressinormi suurenemise riski tuletisinstrumentide tehingutena ning see näitaja ulatub 85–96 protsendini.

Osa Baltimaade ettevõtteid, mis on praegu laenanud muutuva intressimääraga, puutuvad selle riskiga kokku, kuid väidavad SEB teatel, et jälgivad aktiivselt olukorda turul ja astuvad samme selle riski juhtimiseks ja maandamiseks, kui intressimäärad hakkavad tõusma.

Enam kui pooltel Baltimaade ettevõtetel on esindused ka euroala välistes riikides, kuid SEB analüüsi kohaselt ei maini nad valuutariski juhtimise meetmeid või peavad seda väheoluliseks, seega leiab pank, et Leedu, Läti ja Eesti ettevõtetel on endiselt palju kasutamata võimalusi vahetuskursiriski aktiivsemaks ja tõhusamaks juhtimiseks.