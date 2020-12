Keemiatööstused: põlevkiviõli võib 20 aastaga luua 8,2 miljardit rikkust

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Euroopa kliimapoliitika mõju sektori konkurentsivõimekusse ning pikaajalisesse jätkusuutlikkusse, teatas EKTL. Uuringus on analüüsitud üksnes rahvuslikku rikkust, mida on võimalik luua põlevkivi väärindamisest põlevkiviõliks. Uuring ei sisalda põlevkivist elektri tootmise mõju.

Põlevkiviõlitootja Viru Keemia Grupi juhatuse esimehe Ahti Asmanni vaates on tähtis, et Eesti seisaks Euroopa kliimaaruteludes oma riiklike huvide eest. «Eesti on süsinikuheitme vähendamises Euroopas esirinnas, kuid oleme ka jõudnud seisu, kus edasisest süsinikumaksupoliitika karmistamisest on Eestil selgelt rohkem kaotada kui võita,» leidis Asmann.