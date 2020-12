Tallinki laev lõpetab uuel aastal sõidud Stockholmi ja Helsingi liinidel

Laev on kahel ajutisel liini sõitnud alates tänavuse aasta sügisest, et toetada Tallinki kaubavedu Eesti ja Rootsi vahel ning ühtlasi pakkuda ainsat ajutist meretranspordi ühendust Stockholmi ja Riia vahel, teatas Tallink.

Alates oktoobrikuust on Viktoria I teenindanud ka nädalavahetuseti toimuvaid Soome turule suunatud edasi-tagasi reise Helsingi–Tallinna liinil ilma mahaminekuta Tallinnas.

Kontserni otsus Viktoria I reisid peatada on tingitud asjaolust, et laeva sõitmine Eesti, Rootsi ja Läti vahel ei ole koroonaviiruspandeemia ning karmistuvate reisipiirangute olukorras reisijate arvu järsu kahanemise tõttu majanduslikult jätkusuutlik.

Ettevõte võtab esimesel võimalusel ühendust klientidega, kelle broneeringuid see otsus vahetult puudutab.

Ajal, kui laeva Viktoria I reisid Tallinna–Helsingi liinil on peatatud, on reisijatel võimalik kaasa teha viietunnine minikruiis laevadel Megastar ja Star, mis toimuvad igapäevaselt ja on mõeldud ilma mahaminekuta Helsingis.