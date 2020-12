Lux Express saab uue tegevjuhi

Lux Expressi juhatuse esimehena jätkav Hugo Osula ütles pressiteates, et praeguses keerulises olukorras on tema vaates loogiline samm uus tegevjuht leida organisatsiooni seest.

«Ingmar on tegutsenud üle viie aasta Mootor Grupis mitmetes erinevates rollides – T Grupi tegevjuhi ja juhatuse liikmena, samuti Cargobusi ja tarkvarafirma Turniti nõukogu liikmena. See on olnud piisav aeg, et tundma õppida siinset ärikliimat, turgu ja valdkonnaga seotud inimesi,» lisas Osula.