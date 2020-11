Naftakartell vaidleb: kas pumbata rohkem või mitte

Teise Hollandi suurpanga, ING Groepi tooraineturgude peastrateeg Warren Patterson arvab, et kuna nafta hind on tõusnud, tekib nii mõnelgi tootjal küsimus, miks toodangukärped peavad edasi kestma.

The Wall Street Journal kirjutabki mitmele naftakartelli delegaadile viidates, et Saudi Araabia on veennud Araabia Ühendemiraate ja teisi kõhklejaid, et toodangu suurendamine on enneaegne.