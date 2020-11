Luman sai kohtus investeerimispankuritelt lüüa

Harju maakohus otsustas, et lepinguvaidluses peab Toomas Lumani firma Arealis Holding maksma investeerimispangandusettevõttele Redgate Capitalile ligi 140 000 eurot. Sealjuures oli kohtuotsuse järgi Arealise põhivõlgnevus 132 000 eurot ja viiviseid oli kogunenud pisut enam kui 4200 euro ulatuses. Menetluskulud jäid samuti Arealise kanda. Viimane saab otsuse 30 päeva jooksul edasi kaevata, kuid kas see plaanis on, ei soostunud firma ütlema. Redgate Capital võttis enda esindajaks Eesti üheks kõvemaks vandeadvokaadiks peetava Aivar Pilve.