Trigon Property Development maadleb jätkuvalt kahjumiga

30. septembri seisuga omas Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnus. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.