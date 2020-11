Kristjan Tamla ütles, et tunneb Viljar Arakat juba pikalt ning see, mida EfTEN Capitalis tehakse, meeldib talle. Praegust ametivahetust – Swedbanki Investeerimisfondide AS juht liigub uuel aastal EfTEN Capitali – selgitab Tamla erinevate asjaolude kokkulangemisega.

«Tunnen end veel piisavalt noorena et mitte langeda mugavustsooni, tahan tunda mingit ora istumise all. 15 aastat ühes organisatsioonis on väga pikk aeg. See, mida ma oskasin seal anda, see tipp on käes, uusi värskeid mõtteid pole,» rääkis Tamla.