Täiendkoolituste korraldajad pole rahul grupi suuruse piiranguga

Täiendkoolitussektoris on üle saja arvestatava ettevõtte ning üldjuhul kümne inimesega grupp ei ületa tasuvuse piiri. Harjumaal elab-töötab üle 500 000 inimese ehk ligi pool Eesti elanikkonnast. Suurem osa täiendkoolitusi seega viiakse ellu ka Harjumaal, nii et selle piirangu mõju täiendkoolitussektorile on väga suur.

Praeguse piirangu puhul on ka see risk, et koolitused surutakse kulude kokkuhoiu tõttu väga väikestesse halva ventilatsiooniga ruumidesse ja tulemus on soovitust vastupidine.