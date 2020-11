Edetabel ⟩ Maailma rikkaimad lemmikloomad elavad kui kuninga kassid

Igatahes on 2011. aastal sündinud Choupette'il oma Instagrami konto ja väidetavalt ka kaks teenijat, kuid samas pole siiski selge, kas ja kui palju Lagerfeld talle raha pärandas.

Mõne lemmiklooma kohta siiski on teada, milline varandus neile kuulub. Eri allikate järgi on maailma rikkaim lemmikloom saksa lambakoer Gunther IV, kes päris oma isa Gunther III käest 375 miljonit dollarit. Viimase perenaine krahvinna Karlotta Leibenstein, kes suri 1991. aastal, pärandas talle 106 miljonit dollarit, mis hooldajate osavate investeeringute kaudu on praeguseks tublisti kasvanud. Koerale kuulub muu hulgas näiteks Madonnalt ostetud kolme miljoni dollariline villa.