Suusakeskused vaatavad algavasse hooaega lootusrikkalt

Väike-Munamäe suusabaasis ehk Munakal majandava Äärmusliku Spordi ASi juhatuse liige Priit Tammemäe sõnul ei ole algavat hooaega silmas pidades kurtmiseks hetkel põhjust. «Detsembriks on majutuskohti tublisti broneeritud ja kuna ilmateade lubab miinuskraade, saab juba sel pühapäeval lumekahurid tööle panna,» ütles Tammemägi. Lisaks Munakale haldab Tammemägi ka Kuutsemäe ja Viimsi suusakeskusi. «Kuutsemäe majutus on näiteks pühadeks juba täis ning ka ootelist on pikk,» rääkis Tammemägi. Lisaks lubab hetke ilmateade detsembris Lõuna-Eestisse küllaga vähemalt öiseid külmakraade. Kindlasti tuleb märkida, et hoolimata plusskraadidest on Tehvandi suusakeskuses lühike suusarada juba praegu avatud.