Kurioosne lugu: Prantsuse suurpank peab peturaha tagasi maksma

Societe Generale on juba kümme aastat kohtus võidelnud selle nimel, et ta saaks endale hoida 150 miljonit dollarit, mis pärineb süüdimõistetud petturilt Allen Stanfordilt, kirjutab Bloomberg. Standord sai selle raha Ponzi skeemiga. Nüüd otsustas Šveitsi kohus, et Prantsusmaa pank ei täitnud oma hoolsuskohustust, kui päti raha vastu võttis ning pangal pole mingit õigust raha endale hoida. Societe Generale argumenteeris, et ta käitus heas usus ning tal on rahale igati õigus, kuna ta on ka petturile laenu andnud.