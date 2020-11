Swedbank: pankrotid koguvad hoogu

Swedbanki peaökonimist Tõnu Mertsina ütles, et võrreldes kevadega on näha majanduses paranemismärke. «Kui teises kvartalis vähenes ettevõtete müügitulu aastases võrdluses 18 protsenti, siis kolmandas kvartalis taandus langus 10 protsendile,» ütles Mertsina. Paraku on käibelangus laiapõhjaline, sest tema andmete järgi kasvas müügitulu 17 tegevusalast neljas: oodatult tervishoius ja sotsiaalhoolekandes, aga ka meelelahtutuses ja energatootmises.

«Samas on suurenenud lisandväärtuse osakaal müügitulus, mistõttu jäi see näitaja jooksevhindades eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes samale tasemele. Siin tuleks arvestada, et hinnad on languses ning seetõttu võis lisandväärtus püsivhindades isegi kasvada,» tõi Mertsina välja.