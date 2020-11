Riccardo Fraccaro sõnul aitaks see Euroopa riikidel kriisist paremini taastuda, vahendab Bloomberg.

Veel aprillikuus teatas Euroopa keskpanga juht Christine Lagarde, et säärane suurem võlakustutus oleks mõeldamatu. Fraccaro jutu peale kinnitas ka Prantsusmaa keskpanga juht Francois Villeroy de Galhau, et üleüldine võlaamnestia poleks hea mõte, kuna see tooks tagasilöögid.