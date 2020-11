Karile sõitnud Viking Grace naaseb liinile

«Oleme väga tänulikud, et Viking Grace'i kahju oli minimaalne. Üks laeva sõukruvidest sai vigastada ja seda remonditakse praegu. Laeva põhi ei saanud kahjustada. On rõõmustav, et laev naaseb nii kiiresti liiklusse. Kliendid, kes jälgisid sündmusi laeva pardal ja meedias, on andnud palju positiivset tagasisidet, mis on väljakutsuvas COVID-19 situatsioonis väga südantsoojendav,» ütles Viking Line'i kommunikatsiooniosakonna juhataja Johanna Boijer-Svahnström pressiteate vahendusel.