Merko käivitab veel ühe korteriarenduse

AS Merko Ehitus Eesti käivitab Tallinnas Haaberstis asuva Pikaliiva korteriarendusprojekti viienda ehk viimase etapi, mille raames valmib 2021. aasta lõpuks kaks kortermaja kokku 66 korteriga.

Pikaliiva korterelamutel on B energiaklass. Hoonete ümber rajatakse parkimiskohad, sisehoovid haljastatakse ja sinna ehitatakse laste mänguväljak.

Pikaliiva elukvartal asub Haabersti linnaosas Harku järve lähistel, kuhu Merko rajab kokku 298 uut kodu. Arenduses on kümme neljakorruselist kortermaja, millest kuus hoonet on valmis ning kaks valmivad 2021. aasta oktoobris.

Eile teatas Merko, et alustas Riias Merks Viesturdārzsi korteriarendusprojekti teise etapi ehitust, mille käigus valmib 2022. aasta esimeses pooles üks hoone 167 korteri ja seitsme äripinnaga.

Viimase kuu jooksul on teatatud ka arenduste alustamisest Lahekalda projektis, Tartu vallas Erminurmes ning Vilniuses.

AS Merko Ehitus Eesti on ehitusettevõte, mille valdkondadeks on üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehitus.