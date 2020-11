Dow Jones purustas kõik rekordid

USA börsiindeks Dow Jones Industrial Average, mis kuulub maailma enimjälgitud indeksite sekka, ületas eile õhtul esimest korda ajaloos 30 000 punkti piiri, jõudes 30046 punktini. Selliseid ümmargusi numbreid peetakse investeerimismaailmas investorite psühholoogiale oluliseks, muuhulgas seetõttu, et see võib anda tõuke teiste investorite aktiivsemaks muutumisele kartusest, et nad rallist ilma jäävad. 20 000 punkti piir ületati 2017. aastal. Dow Jonesi indeksi ajalugu ulatub 1896. aastasse, mil The Wall Street Journali toimetaja Edward Jones selle esimest korda kokku pani.