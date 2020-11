Ringkonnakohus rõhutas, et pole ka määrav, kas Eesti Vabariigi julgeolekuolukord on vahepeal kuidagi muutunud: radari töövõime ja radarikattepildi kvaliteedi tagamise kohustus ei saa sõltuda julgeolekuolukorrast – nii, et rahulikel aegadel võib tuulikuparke püstitada, kuid ärevamatel mitte –, vaid peab alates Eesti ühinemisest NATO-ga vastama stabiilselt samadele kvaliteedinäitajatele.