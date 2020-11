Prantsuse riigieelarve koroonajärgse kursi selgitamise ülesanne antakse umbes tosinale «eri tausta ja suure kogemusepagasiga» eksperdile, ütles Dussopt. Nimekirjas on teiste seas ka ökonomistid nagu Beatrice Weder di Mauro, kes on olnud kantsler Angela Merkeli nõunik.

President Emmanuel Macron on öelnud, et tahab vältida maksukoorma tõstmist ettevõtetele antud tohutu finantsabi rahastamiseks. Ehkki see jääb valitsuse eesmärgiks, on töörühma ülesanne olukorda uurida ja esitada oma ettepanekud, ütles Dussopt.