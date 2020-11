Baltika rõivad tulevad müügile veebikaubamajades

Puksi hinnangul on laienemine rahvusvahelistele veebikaubamajadele tõenäoliselt efektiivseim võimalus tootesortimendiga uuele turule sisenemiseks ja toodetega testimiseks. «Pigu on meie jaoks kõige kõrgema potentsiaaliga koht, et end Leedu turul nähtavaks teha. Seal on nende positsioon veebikaubamajana tugevaim,» ütles Puks.