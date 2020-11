Fausto Capitali müügijuht Einar Niin ütles, et uut pinda otsivaid kliente on turul vähem ja üürimisprotsess pikem, kuid hea asukohaga ja kvaliteetsete üüripindade järgi nõudlust on. Niin lisas, et ankurrentniku leidmiseks käivadläbirääkimised mitme ettevõttega. «Meie visioon on koondada Maakri Hub'i IT-ettevõtteid ning tekitada sinna selle valdkonna sünergiat. See ei välista majja ka teiste valdkondade ettevõtete kolimist,» ütles Niin.