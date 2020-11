OECD: Leedu peab kriisi järel tegelema riigivõla vähendamisega

«Pandeemiale tuleb vastu minna kõigega, mis sul on, kõigi ressurssidega, mida vaja läheb. 2021 tuleb samuti aasta, mil me võitleme viirusega. Tehke kindlaks, et teil on selleks kõik vajalikud relvad, vähemalt eelarvelised,» ütles Gurría.