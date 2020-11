Paljassaares avati kauaoodatud paatide veeskamiskoht

Homme, 24. novembril kell 12.15 demonstreerib Kopli päästekomando slipi kasutamist, teatas Tallinna linnavalitsus. Abilinnapea Kalle Klandorfi tõdes, et kevadine koroonakriis mõjutas ka kauaoodatud slipi valmimist, kuid nüüd on see kasutajaile avatud. «Järgmisele navigatsioonihooajale saavad paadiomanikud vastu minna teadmisega, et neil on võimalik oma paat treilerilt vette lasta praktiliselt Tallinna südalinnas,» sõnas Klandorf ning lisas, et tuleva aasta hooaja alguses paigaldatakse veel ka slipi kasutamist lihtsustav ujuvkai.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid tõdes, et slipp Paljassaares on Põhja-Tallinna jaoks märgilise tähendusega. «Esiteks on see oluline pääste-, politsei- ja piirivalve jaoks, teiseks on meie harrastuskalamehed ning paadiomanikud slippi juba aastaid pikisilmi oodanud. Nüüd on ta siis meil olemas,» ütles Järvelaid. Linnaosa vanem lisas, et üldkasutatava slipi asukoht valiti koostöös kalurite ja teiste paadiomanikega. Nii asukoha valiku kui ka ehituse juures tuli tema sõnul algusest peale arvestada Paljassaare eripäraga, et säiliks looduskeskkond.