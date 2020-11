Soome riigi tugi lisab Tallinna-Helsingi laevaliinile väljumisi

Otsus täiendavate väljumiste lisamiseks võeti vastu pärast seda, kui Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniamet (Traficom) teatas möödunud reedel, et Eesti ja Soome vahelise kaubavedude kindlustamise hanke on võitnud Tallink Grupp ja Viking Line, teatas Tallink.

«Meil on väga hea meel, et Traficomi otsus on meie jaoks positiivne ning võimaldab meil nüüd väga olulisele Eesti ja Soome vahelisele liinile kaubaveo piisava mahu tagamiseks täiendavaid väljumisi lisada,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.