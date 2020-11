Tänase börsiteatega avaldas Baltika, et sulgemisele läheb ka Ivo Nikkolo esinduskauplus Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval. Tegemist on Eesti ühe pikemaajaliselt samas kohas tegutsenud rõivapoega, mis avas uksed 1994. aasta kevadel.

«Poelepingu kuine tasu on 10 020 eurot ja lepingu tähtaeg on kuni 31.12.2024. Turusituatsioon on Tallinna vanalinnas lepingu sõlmimise järgselt muutunud, mille tõttu kordades turutingimustest kõrgema rendihinna tasumine ei ole võimalik,» selgitas Baltika juht Flavio Perini. Tema sõnul on kontserni eesmärk sulgeda kõik poed, mis kasumit ei tooda, hiljemalt uue aasta keskpaigaks.