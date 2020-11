EfTEN omandab Hunditubaka tee 12 / Karukella tee 5 asuva kinnistu, kus 2020. aasta lõpus valmib hooldekodu. Tegemist on esimese hooldekoduga fondi portfellis, teatas EfTEN.

Kinnistu suurus on ligi 13 300 ruutmeetrit. Ehitatava hoone pindala on ligikaudu 6000 ruutmeetrit. Pansionaadis on kohti 250 kliendile.