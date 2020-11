Pärast rekordtasemeni kerkimist 2017. aasta detsembris ning seejärel toimunud suurt kukkumist on Bitcoin sel aastal teinud comebacki kerkides aasta algusest 150 protsenti. Hinnatõusu põhjuseks on krüptorahafännide entusiasmi tõus pärast riikide reageerimisi koroonaviiruse pandeemiale, milleks olid ja on valitsuste ning keskpankade pretsedenditud majanduse stimuleerimispaketid.