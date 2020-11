Võidujooks, kes koroonaviiruse vaktsiini esimesena turule toob, on pannud investorid biomeditsiinifirmade aktsiaid soetama, mistõttu on nende aktsiate hinnad kerkinud taevastesse kõrgustesse. Farmaatsiafirmade, kes vaktsiini masstoodanguna valmistama ja müüma hakkavad, aktsiate hinnatõus on aga väike või lausa olematu.