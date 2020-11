Rimi peatas koostöö inimkaubanduses kahtlustatava kondiitritootjaga

«Rimi hankijad on alla kirjutanud lepingulisale, kus kinnitavad, et nende tegevus on jätkusuutlik nii keskkonna kui inimeste tervise osas ning sotsiaalselt vastutustundlik. Uute lepingute sõlmimine Adugsiga on tänaseks peatatud,» ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats pressiteates.