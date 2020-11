Elektrihinnad tõusevad reedel erakordselt kõrgeks

Järsu hinnatõusu põhjuseks on peamiselt regiooni madal tuuleelektri toodang, Skandinaavia tuumaelektrijaamade avariide tõttu piiratud tuumaelektri toodang ja elektritarbimise kiire tõus madala õhutemperatuuri pärast, teatas Eesti Energia.

Eesti Energia hinnangul kujuneksid tänaõhtused kõrged elektrihinnad ilma Narva elektrijaamadeta oluliselt kõrgemaks, sest võimsuste puudujäägi korvamiseks oleks tulnud Skandinaavias käivitada kütteõlil töötavad elektrijaamad, mille toodangu omahind on väga kõrge.

Tänase ööpäeva jooksul on kõige kõrgema ja madalaima elektri tunnihinna vahe üle 100 korra. Madalaim tunnihind oli öösel 1,53 eurot megavatt-tunni kohta ja kõrgeim hind on täna õhtul kella 18st, kus tunnihinnaks on 200,89 eurot megavatt-tunni kohta.