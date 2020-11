Nordica teenis mullu riigile suure kahjumi

Covid-19 levikust tuleneva kriisi tõttu opereerib Nordic Aviation Group AS tütarfirma Regional Jet OÜ tänavu lende piiratud mahus.

Nõukogu aruandes on kirjas, et ettevõte on alustanud analüüsi äriühingu tütarettevõtete Regional Jet OÜ ja Nordic Aviation Advisory OÜ ning Transpordi Varahaldus OÜ ühendamiseks ühisesse kontserni.