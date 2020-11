Audiitorfirma PricewaterhouseCoopersi (PwC) konverentsil „Raamatupidamine ja maksud aastal 2021“ osalenud eksperdid tõdesid, et pärast koroonapandeemiaga kaasnenud majanduslangust saabub tõus nagu kriisijärgselt ikka, kuid seekord mitte U- ega V-kujuliselt vaid K-kujuliselt.

Majandusanalüütiku Kristjan Lepiku sõnul tähendab see, et osades valdkondades läheb hästi, teistes aga jätkuvalt halvasti. «IT- ja farmaatsiavaldkond ning suurema kapitaliga ettevõtetel läheb hästi, samas kui turismivaldkonnal ja paljudel väiksematel ettevõtetel on taas jalule saada väga keeruline,» sõnas Lepik.