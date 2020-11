Eesti firma ehitab Luksemburgi küberharjutusväljaku

CybExer Technologies juhatuse esimehe Andrus Kivisaare sõnul oli hankel väga tugev rahvusvaheline konkurents ja selle võitmine on CybExeri aastaid kestnud pingutuste tulemus. «Meie ettevõte on pikalt spetsialiseerunud küberharjutusväljakute ehitamisele ja arendamisele. Valmistab suurt rõõmu, et meie pühendumust ja asjatundlikkust hinnatakse NATO tasandil. Enda igapäevases töös näeme, et küberturvalisuse valdkond muutub üha olulisemaks, kuid samal ajal keerukamaks. Hea on alustada koostööd kliendiga, kes jagab meie visiooni, on küberharjutusväljaku arendamise protsessis nõudlik ja orienteeritud tippkvaliteedile,» ütles Kivisaar.