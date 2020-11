Uuring ⟩ 76% eestlastest ostab toidupoest omamärgitooteid

Kõige populaarsemad omamärgitoiduained on eestlaste hulgas piimatooteid (37%), millele järgnevad pagaritooteid (34%), tualett- ja majapidamispaber (31%) ning munad (30%). Omamärgi piimatooted on aga esikohal kõigis kolmes Balti riigis. Võrreldes leedukatega ei ole eestlased ega lätlased eriti altid valima omamärgi lihatooteid. Kui Leedus on lihatoodete kategooria kolmandal, siis Lätis ja Eestis alles 14. kohal.

Peamine põhjus, miks eestimaalased valivad poes omamärgitoote, on madalam hind – nii vastas 46% küsitletutest. 36% tõi välja hea hinna ja kvaliteedi suhte. Iga neljas inimene põhjendas oma valikut omatoote kasuks eelneval heal ostukogemusel ja iga viies nimetas omamärgitoodete laia valikut. 44% eestlastest mainis, et nad on jätnud omamärgitoote ostmata, kuna neil on kahtlusi kauba päritolu suhtes.

Rimi ostudirektor Maris Rannus selgitas, et omamärgitoodete puhul ei pea kahtlema toote kvaliteedi või päritolu osas – kõik tootjad on läbinud põhjaliku kvaliteedikontrolli. Tootjatest rääkides sõnab Rannus, et omamärgi toidukaupade puhul valivad nad võimalusel kohaliku ettevõtja, kuna kliendid eelistavad kodumaist toitu. «Hetkel on meil lepingud 20 Eesti toidutootjaga, kelle tooteid müüakse lisaks Eestile ka Lätti ja Leetu. Üle 80% Rimides müüdavast värskest toidukaubast on pärit Balti riikidest. Omamärgi piimatoodete puhul pärineb lausa 89% Eesti Rimides müüdavast piimast Eesti tootjailt,» märkis ta.

Farmi Piimatööstuse müügidirektor Allan Tohver kommenteeris, et omamärgitoodete puhul võtavad kauplusteketid aluseks tugeva bränditoote ja püüavad leida sellele sarnase toote soodsama hinnaga.