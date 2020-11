Eesti ettevõtted sõlmisid lepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga

Ettevõtete konsortsium arendab ESA GSTP programmi raames küberkaitsele suunatud satelliidioperatsioonide simulaatorit, mis võimaldab satelliitside süsteemide arendamist, katsetamist ja valideerimist kontrollitud keskkonnas. Samuti aitab simulaator tõsta satelliidioperaatorite, süsteemiadministraatorite ja IT-turbe ekspertide küberkaitseoskuseid, teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Spaceiti tegevjuhi Silver Lodi sõnul on leping märgilise tähendusega, kuna esmakordselt teeb Eesti ettevõtete konsortsium kosmose küberturbe valdkonnas koostööd ESA-ga. «Meie ühiseks eesmärgiks on kiiresti kasvava kosmosevaldkonna ohutumaks muutmine küberrünnakute vastu. Kõikide osapoolte soov on tulevikus seda lahendust veelgi edasi arendada,» sõnas Lodi.

Eesti kosmose küberturvalisuse programmi algataja, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Paul Liiase sõnul on Spaceiti eestvedamisel loodud konsortsium suurepärane näide Eesti ettevõtete koostööst.

«Küberturbe missioonid loovad võimaluse Eesti-siseste konsortsiumite tekkeks, kuhu on pikemas perspektiivis kaasatud ka teadusasutused ning tööstusettevõtted. Eesti kosmose küberturbe missioonide abil viime ellu Eesti kosmosepoliitikat ja loome Eesti ettevõtetele võimaluse saada osa kiirelt kasvavast kosmosesektorist,» märkis Liias.

Ka teistel Eesti ettevõtetel on võimalik kosmosesüsteemide küberturvalisust edendama asuda. «Euroopa Kosmoseagentuur on viimasel ajal algatanud mitmeid mahukaid kosmose küberkaitsega seotud hankeid, samuti on Eesti Kosmosebüroo avanud samal teemal ideekorje, kuhu Eesti ettevõtteid osalema oodatakse. Loodame, et peagi võime teatada järgmistest lepingutest Eesti ettevõtete ja ESA vahel,» sõnas EAS-i Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras.

Spaceit on kosmose missioonijuhtimisteenust ning -rakendusi pakkuv Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Spaceit pilvepõhise platvormi kaudu juhitakse satelliite ning vahendatakse satelliitsidet, kasutades selleks erinevad maajaamavõrgustikke.

CybExer Technologies põhitegevuseks on küberturbeteenuste pakkumine. Ettevõtte tarkvaraplatvormid võimaldavad viia läbi keerukaid tehnilisi ja strateegilisi küberturbeõppusi ning -koolitusi.