Täna otsustatakse, kas skandaalse Boeing 737 MAX lennud lähiajal jätkuvad

Boeing kinnitab, et tarkvara – ja turvasüsteemides tehtud muudatused ja testlennud on näidanud, et lendamine 737 MAXiga on igati ohutu. Omaette probleemiks võib osutuda see, et reisijad lihtsalt ei julge selle lennukiga koheselt lendama hakata. Juba ongi mõned lennukompaniid teatanud võimalusest soovi korral piletid teist tüüpi lennukitega sooritatavatele reisidele ümber broneerida. Ilmselt hakatakse kommertslende tegema MAXiga siiski alles aasta lõpus, sest Boeing peab eelnevalt viima läbi lennukimeeskondade täiendava koolituse. Ettevõtte aktsia hind on sel nädalal kerkinud juba üle 10 protsendi.