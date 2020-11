Ehitusettevõtjate Liidu tegevjuht Indrek Peterson märkis valitsusele ja riigikogule läkitatud pöördumises, et ehitusmahtude drastilist langemist ennustas sektor juba kevadel, kuna tänavu ja järgmisel aastal vähenevad eratellimused poole võrra.

Praegu uusi tellimusi praktiliselt pole ning lõpetatakse vaid pooleliolevaid objekte, mistõttu jääb tänavu erasektori poolt tellimata umbes 1 miljardi ulatuses investeeringuid. Ehitusettevõtjate Liit on ka varem tõdenud, et ehitussektori jätkusuutlikkus on võimalik tagada vaid kontratsüklilise lähenemisega.