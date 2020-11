Deutsche Bank soovitab kaugtöö 5-protsendilist maksustamist

Kaugtöö tegemine on muutunud üha populaarsemaks ning seoses koroonapandeemiaga on viimase aasta areng olnud plahvatuslik. USA-s on kaugtöö koroonaajal kümnekordistunud. Nüüd töötab tervelt 56 protsenti ameeriklastest kodus. Inglismaal on see näitaja 47 protsenti ja Põhjamaades veelgi suurem.