Pfizer teatas möödunud nädalal, et koostöös Saksamaa Biontechiga on leitud võimalik koroonavaktsiin, mis töötab 90% tõenäosusega. Aktsia asus tõusma, kuid eile tabas Pfizerit siiski kerge langus, kuna konkurent Moderna teatas, et on leiutanud koroonavaktsiini, mis olevat 95% töökindel.