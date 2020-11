Ryanair prognoosib lendude kiiret taastumist ja odavaid hindu

«Kuna koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on üha käegakatsutavam, on põhjust optimismiks,» märkis O'Leary. Tema hinnangul taastub lennuliiklus kiiremini nendes riikides, kus hoitakse lennujaamamaksud madalal. Tänu sellele ja soodsatele kütusehindadele on reisijatel võimalik lennata odavamalt. «Lennupiletite hinnad kerkivad 2019. aasta tasemele alles 3-4 aasta pärast,» vahendas alati enesekindla ja otsekohese O'Leary sõnu The Independent.