Meremehed protesteerivad veeteede ameti likvideerimise pärast

Riigikogu menetluses on seadus, millega ühendatakse lennuamet, maanteeamet ja veeteede amet uueks ühisasutuseks. Seaduse teine lugemine on kavas 18. novembril.

Hukatuslikuks peetav otsus

Meremeeste organisatsioonid rõhutavad, et merendus on majandusharu ja meretransport selle üks valdkondadest. «Viimane rakendusasutus, milles on veel mingigi valdkondlik kompetents säilinud, on veeteede amet. Selle institutsiooni likvideerimine ja selle funktsioonide allutamine suure ja peamiselt ühis- ning maanteetranspordi küsimustega tegelevale maanteeametile on meie nägemusel kogu meremajandusele hetkeolukorras hukatuslik,» märgivad nad.